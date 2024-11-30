Трех фигурантов дела о теракте в Крокусе просят освободить из СИЗО

Три фигуранта уголовного дела о теракте в концертом зале «Крокус сити холл» подали апелляцию на решение суда о продлении ареста, сообщили в Басманном суде Москвы РИА Новости. В частности, речь идет о Исмаилове Зубайдулле, Солиеве Умеджоне, Хамидове Хусейне.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — следует из заявления.

При этом, дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена. Ранее им продлили арест до конца февраля 2025 года.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Тогда вооруженные автоматическим оружием боевики открыли стрельбу по зрителям. После зал подожгли. От пуль террористов и в огне пожара погибли 145 человек.