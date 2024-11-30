МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трех фигурантов дела о теракте в Крокусе просят освободить из СИЗО

В частности, речь идет о Исмаилове Зубайдулле, Солиеве Умеджоне, Хамидове Хусейне.
Карина Тазетдинова 2024-11-30 14:19:33
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Три фигуранта уголовного дела о теракте в концертом зале «Крокус сити холл» подали апелляцию на решение суда о продлении ареста, сообщили в Басманном суде Москвы РИА Новости. В частности, речь идет о Исмаилове Зубайдулле, Солиеве Умеджоне, Хамидове Хусейне.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — следует из заявления.

При этом, дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена. Ранее им продлили арест до конца февраля 2025 года.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Тогда вооруженные автоматическим оружием боевики открыли стрельбу по зрителям. После зал подожгли. От пуль террористов и в огне пожара погибли 145 человек.

#Теракт #суд #Уголовное дело #Басманный суд #Крокус сити холл #крокус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 