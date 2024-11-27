Ракету «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником вывели на старт

Ракету «Союз-2.1а» со вторым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Восточный. Об этом сообщает Роскосмос.

«Сегодня утром ракету "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 вывезли на старт», - говорится в сообщении госкорпорации.

Сообщается, что пуск ракеты состоится 30 ноября в 00:50:25 по московскому времени.

В мае 2023 года российская ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный. Она была с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА», который, находясь в составе разгонного блока «Фрегат», отделился от третьей ступени «Союза-2.1а» и успешно вышел на орбиту.