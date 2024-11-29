Минобороны показало, как группе ВСУ предложили сдаться в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведчиков группировки войск «Север» в одном из населенных пунктов Курской области. Там бойцы продолжают уничтожать окопавшихся боевиков ВСУ. Часть из них под натиском артиллерии отступила. Те, кто не смог - забаррикадировались в подвалах и долговременных огневых точках. На группу таких украинских солдат наткнулись наши бойцы.

Камера одного из них записала короткий диалог с боевиками, сидящими в подвале. По разговору можно понять, что на сопротивление у них нет сил и боеприпасов.

«Мужики, вам все верно говорят, сдавайтесь по-хорошему. Никто вас не тронет. Сдадитесь по-человечески - накормим, напоим. Думайте, у вас пять минут времени», - сказал один из наших бойцов, который вел переговоры с группой ВСУ.

Еще несколько часов назад на этом месте шел ожесточенный бой. Атакой с разных направлений на боевых машинах штурмовые подразделения ворвались в поселок и закрепились на бывших позициях боевиков.

После овладения рубежом штурмовики приступили к его удержанию. В течение суток противник неоднократно пытался выдавить наши силы, но после работы подразделений БПЛА с помощью FPV-дронов малые группы врага были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.