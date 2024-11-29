МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало, как группе ВСУ предложили сдаться в Курской области

В освобожденном населенном пункте Курской области почти не осталось целых домов, дороги изрыты воронками, повсюду неразорвавшиеся боеприпасы и брошенная техника ВСУ.
2024-11-29 07:02:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведчиков группировки войск «Север» в одном из населенных пунктов Курской области. Там бойцы продолжают уничтожать окопавшихся боевиков ВСУ. Часть из них под натиском артиллерии отступила. Те, кто не смог - забаррикадировались в подвалах и долговременных огневых точках. На группу таких украинских солдат наткнулись наши бойцы.

Камера одного из них записала короткий диалог с боевиками, сидящими в подвале. По разговору можно понять, что на сопротивление у них нет сил и боеприпасов.

«Мужики, вам все верно говорят, сдавайтесь по-хорошему. Никто вас не тронет. Сдадитесь по-человечески - накормим, напоим. Думайте, у вас пять минут времени», - сказал один из наших бойцов, который вел переговоры с группой ВСУ.

Еще несколько часов назад на этом месте шел ожесточенный бой. Атакой с разных направлений на боевых машинах штурмовые подразделения ворвались в поселок и закрепились на бывших позициях боевиков.

После овладения рубежом штурмовики приступили к его удержанию. В течение суток противник неоднократно пытался выдавить наши силы, но после работы подразделений БПЛА с помощью FPV-дронов малые группы врага были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурм #Курская область #ВСУ #плен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 