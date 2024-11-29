«Золотые 15 минут»: как артиллеристы выбивают ВСУ из Курской области

Ночью в Курской области наступает время сказки. Так говорят военные, потому что летает дрон под названием «Баба Яга» и разбрасывает мины на дорогах. В машине впереди сидят двое бойцов, и оба они внимательно смотрят перед собой.

Дорога дальняя не потому, что километров много, а потому, что по ощущениям никак не кончается. Это от сосредоточенного молчания бойцов и ожидания. В каждую минуту все может резко и неприятно измениться.

Но дорога нас приняла и пропустила. Понимание этого приходит уже у орудия. Отработало орудие - и сразу уходим в укрытие, потому что летают всякие «птички» с тепловизорами и долго там находиться нельзя.

«Золотые 15 минут» - это правило, написанное потом и кровью. Это время, когда может прилететь. Только выждав эти минуты, допустимо выдохнуть, поставить кофе (ведь всю ночь не спать) и поговорить с артиллеристами бригады «Ветераны» добровольческого корпуса.

У командира орудия с позывным Метан видим на груди игрушку. Ее подарила девушка, и это напоминание о любимой, верит, бережет его.

«Были под обстрелом. Нас накрывала арта. Я лежал, держал ее, и ничего меня не задело. Верю, что это помогает», - говорит он.

«По серому» - еще одно правило, давно известное всем бойцам. Когда солнце заходит или только восходит, большинство дронов почти ничего не видит, поэтому летают они нечасто. В отдалении от позиции в лаборатории бойцы бригады «Ветераны» готовят свои «птицы» к долгому рабочему дню. Здесь у них и гексакоптер есть, по грузоподъемности не уступающий украинской «Бабе Яге».

«В данный момент занимаюсь переделкой аккумулятора под удвоенный объем», - говорит Даниил, техник-оператор БПЛА.

Машина движется быстрее 120 км/ч - это средняя скорость полета FPV-дрона. А когда заскакиваем в лес, чтобы укрыться от угрозы с неба, вся надежда на то, что грязь замерзла и получится проехать. Иначе придется возвращаться на опасную открытую местность.

Второй номер расчета БПЛА с позывным Пыжик, словно матрос на мачту, ловко взбирается на дерево, чтобы поменять батарейки у ретранслятора. Когда это устройство высоко, наш дрон может лететь гораздо дальше.

Вот что через очки сейчас видит наш оператор FPV. Благодаря разведке точно известно, что в этом доме нет гражданских, его заняли боевики. И вот - есть попадание.

Вражеский FPV, будто хищная птица, ищет пролет через деревья, чтобы ринуться к нам, но не решается. Лес слишком густой, мы зашли слишком далеко. Улетает искать другую цель.

«В последнее время по пикапам работали. Подбили гаубицу " три топора", танк», - рассказывает Пыжик.

Операторы беспилотников и артиллеристы действуют на разных участках, но вся эта боевая работа сходится в одном месте - на командном пункте, где командиры и днем и ночью сопровождают каждое действие бойцов.

Бригада «Ветераны» добровольческого корпуса выполняет задачи в курском приграничье. Эти задачи - опередить противника в разведке и нанести ему как можно большее огневое поражение, поддерживая наступающие порядки группировки «Север».

«Народный фронт» объявил сбор средств в поддержку бойцов добровольческого корпуса. Нужно все то, что поможет боевой работе и спасет немало жизней наших военных - коптеры, системы радиоэлектронной борьбы. Помочь просто. На экране вы видите QR-код. Достаточно навести на него камеру телефона - появится ссылка на сайт «Все для победы». Поддержать наших бойцов может каждый. Тем самым приближая освобождение курской земли от врага.