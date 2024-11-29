Южная Корея отложит техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

Южная Корея приняла решение отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus из-за дефицита запчастей у компании-производителя, поставляющей их на Украину. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Изначально мероприятия по техобслуживанию были запланированы на следующий год, то есть спустя десять лет после принятия ракет на вооружение, однако их отложили до 2030 года из-за нестабильных поставок комплектующих, связанных с двигателем. В качестве возможной причины для решения назвали «затягивание» конфликта на Украине, пишет Life.

Отмечается, что подобное развитие событий вызвало беспокойство в Сеуле, так как немецкие ракеты играют важную роль в обеспечении безопасности страны в случае угрозы со стороны Северной Кореи.

Агентство указывает на то, что в подобных условиях Южной Корее «будет непросто оказывать помощь Украине».

Напомним, в среду, 27 ноября, в Сеуле с визитом находилась украинская делегация с министром обороны Рустемом Умеровым во главе. Киев выразил желание закупить южнокорейское вооружение, в частности, ЗРК «Чхонгун-2», однако власти Сеула отвергли подобный запрос.