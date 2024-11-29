Украина не способна победить Россию в конфликте, заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. У ВСУ нет средств и инструментов, чтобы изменить ситуацию и траекторию развития событий, такое мнение он выразил в интервью с Financial Times.

«И если так будет продолжаться, мы проиграем», – добавил он.

По его словам, ситуация на линии фронта для Киева сложилась патовая. Он опасается, что Запад может навязать Киеву свои условия для заключения мирного соглашения, например, заставить уступить часть своей территории.

Издание передает, что Кулеба пожаловался на Байдена из-за того, что с ним невозможно было договориться о членстве Украины в НАТО или в вопросе предоставления ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно сообщал о готовности Москвы вести переговоры с Киевом. Россия разработала договор и украинская сторона парафировала его. Однако позже, следуя совету извне, Киев отверг этот договор.