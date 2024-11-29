МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кулеба заявил, что у Украины не осталось ресурсов для победы в конфликте

По словам экс-главы МИДа Украины, ситуация на фронте складывается патовая, у ВСУ нет средств и инструментов изменить траекторию развития событий.
Ирина Егорова 2024-11-29 22:30:39
© Фото: Aleksandr GusevKeystone Press Agency, Global Look Press

Украина не способна победить Россию в конфликте, заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. У ВСУ нет средств и инструментов, чтобы изменить ситуацию и траекторию развития событий, такое мнение он выразил в интервью с Financial Times.

«И если так будет продолжаться, мы проиграем», – добавил он.

По его словам, ситуация на линии фронта для Киева сложилась патовая. Он опасается, что Запад может навязать Киеву свои условия для заключения мирного соглашения, например, заставить уступить часть своей территории.

Издание передает, что Кулеба пожаловался на Байдена из-за того, что с ним невозможно было договориться о членстве Украины в НАТО или в вопросе предоставления ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно сообщал о готовности Москвы вести переговоры с Киевом. Россия разработала  договор и украинская сторона парафировала его. Однако позже, следуя совету извне, Киев отверг этот договор.

#Россия #Украина #Дмитрий Кулеба #мирное соглашение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 