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Минобороны запустило раздел к 90-летию Студии военных художников Грекова

Новый историко-познавательный раздел рассказывает о становлении студии имени Грекова, там же представлены самые знаменитые работы ее мастеров.
Ян Брацкий 2024-11-29 07:25:35
© Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации к 90-летию со дня основания Студии военных художников имени Митрофана Грекова запустило мультимедийный раздел «Здесь кисть приравняли к штыку».

На его страницах рассказывается о становлении студии, а также представлены самые знаменитые работы ее мастеров. Гости раздела также могут ознакомиться с архивными материалами и документами.

«Новый историко-познавательный раздел рассказывает о том, как проходило становление творческой студии, о работе военных художников в суровые годы Великой Отечественной войны», - сообщает Минобороны.

На страницах раздела представлена биография Митрофана Грекова. Он был участником Первой мировой и Гражданской войн, в своем творчестве воспевал успехи армии, за что удостоился уважения у ее командиров.

Сразу после смерти Грекова нарком обороны СССР Клим Ворошилов приказал организовать мастерскую искусства в его честь.

За прошедшие 90 лет военные художники студии имени Грекова создали множество произведений, ставших неотъемлемой частью истории борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Это знаменитые работы, такие как «Родина-мать зовет!», «Воин-освободитель», «Дойдем до Берлина» и другие.

#Минобороны России #Великая Отечественная война #мастерская #военные художники #Греков
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