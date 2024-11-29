Китайский криптомиллионер Джастин Сан съел банан за $6,24 млн

Китайский криптомиллионер и коллекционер Джастин Сан съел банан, который он приобрел на аукционе Sotheby's за 6,24 миллиона долларов. Об этом сообщает канал CNA.

«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо», - сказал бизнесмен после употребления плода на специальной пресс-конференции в Гонконге.

Джастин Сан отметил, что совершенный им поступок также может стать частью истории произведения искусства.

Напомним, произведение современного искусства под названием «Комедиант», представляющее собой приклеенный скотчем к стене банан, было продано на торгах на прошлой неделе. Автором арт-объекта является итальянский художник Маурицио Каттелан.