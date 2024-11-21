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Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 млн долларов

Художник Маурицио Каттелан назвал это произведение «Комедиант». Купивший его Джастин Сан в соцсети Х написал, что в ближайшие дни планирует съесть банан.
Анастасия Бобылева 2024-11-21 05:47:21
© Фото: Global Look Press

Произведение современного искусства, которое представляет собой приклеенный скотчем к стене банан, продали на торгах за 6 240 000 долларов. Статья об этом опубликована на сайте аукционного дома Sotheby's.

Уточняется, что итальянский художник Маурицио Каттелан назвал свой арт-объект «Комедиант». Предварительная стоимость лота на аукционе составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов.

Купивший арт-объект Джастин Сан написал в соцсети Х, что в ближайшие дни планирует съесть банан.

Другие два произведения Каттелана, которые также представляли собой приклеенный к стене скотчем банан, были проданы в 2019 году. Каждый из них обошелся покупателю в $120 тысяч. Художник рассказал, что суть арт-объекта в идее, а не в самом фрукте, поэтому, когда банан чернеет, его заменяют новым.

#в стране и мире #искусство #аукцион #арт-объект #банан
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