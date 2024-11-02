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Патрушев призвал создать центр разработки безэкипажных подводных аппаратов

Помощник президента отметил, что нужно обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов.
Сергей Лебедев 2024-11-02 09:32:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России нужно создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов. Об этом на совещании с командованием ВМФ и Черноморского флота заявил помощник президента и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», - сказал Патрушев.

Он добавил, что Военно-морской флот необходимо развивать как единую боевую систему, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.

Напомним, ранее Николай Патрушев заявил, что США и Североатлантический альянс планируют изменить режим черноморских проливов и использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для доступа в Черное море. По его словам, Запад стремится закрепить свое доминирование, в том числе в Мировом океане, и ослабить влияние России в регионе.

#армия #ВМФ #флот #николай патрушев #БЭК #Безэкипажные катера #единый центр
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