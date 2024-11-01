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Патрушев заявил, что НАТО планирует изменить режим черноморских проливов

В Морской доктрине РФ обозначено, что Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 09:55:08
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море», - сказал он на совещании в Крыму.

Представитель Кремля отметил, что Запад стремится закрепить доминирование, в том числе в Мировом океане. Их политика нацелена на ослабление влияния России в регионе.

Патрушев напомнил, что в Морской доктрине России обозначено, что Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов страны в Мировом океане.

#Россия #в стране и мире #сша #Запад #Черное море #николай патрушев #морская доктрина
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