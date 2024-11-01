Патрушев заявил, что НАТО планирует изменить режим черноморских проливов

США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море», - сказал он на совещании в Крыму.

Представитель Кремля отметил, что Запад стремится закрепить доминирование, в том числе в Мировом океане. Их политика нацелена на ослабление влияния России в регионе.

Патрушев напомнил, что в Морской доктрине России обозначено, что Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов страны в Мировом океане.