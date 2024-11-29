YouTube попросил российских блогеров удалить видео про VPN-сервисы

Администрация видеохостинга YouTube попросила часть своих пользователей самостоятельно удалить ролики, в которых рассказывается о методах обхода блокировок. В ином случае грозит принудительная блокировка контента.

Отмечается, что видеозаписи, о которых идет речь, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на уведомление от сервиса.

При этом в Роскомндазоре отметили, что на данный момент YouTube не удалил более 300 материалов, популяризующих VPN-сервисы и другие программы для обхода блокировок.

Напомним, с 1 марта текущего года вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Это касается средств, дающих возможность обходить блокировку противоправного контента.