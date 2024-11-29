МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

YouTube попросил российских блогеров удалить видео про VPN-сервисы

В ином случае видеохостинг грозит самостоятельно заблокировать контент.
Сергей Лебедев 2024-11-29 16:07:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Администрация видеохостинга YouTube попросила часть своих пользователей самостоятельно удалить ролики, в которых рассказывается о методах обхода блокировок. В ином случае грозит принудительная блокировка контента.

Отмечается, что видеозаписи, о которых идет речь, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на уведомление от сервиса.

При этом в Роскомндазоре отметили, что на данный момент YouTube не удалил более 300 материалов, популяризующих VPN-сервисы и другие программы для обхода блокировок.

Напомним, с 1 марта текущего года вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Это касается средств, дающих возможность обходить блокировку противоправного контента.

#в стране и мире #роскомнадзор #Запрет #блокировка #YouTube #удаление #обход
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 