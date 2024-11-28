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Экипаж Ка-52М разнес украинские укрепления в Курской области

Летчики выполнили пуски ракет по координатам, предоставленным авианаводчиком.
2024-11-28 17:19:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского укрепленного пункта вместе с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, который и нанес удар, действовал в составе смешанной тактической группы. Координаты передал передовой авиационный наводчик. Он же подтвердил и уничтожение цели.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих поражение ракетами ПЗРК неприятеля. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35М разнес на куски опорник ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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