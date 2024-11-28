Экипаж Ка-52М разнес украинские укрепления в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского укрепленного пункта вместе с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, который и нанес удар, действовал в составе смешанной тактической группы. Координаты передал передовой авиационный наводчик. Он же подтвердил и уничтожение цели.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих поражение ракетами ПЗРК неприятеля.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35М разнес на куски опорник ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.