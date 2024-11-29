Нижегородские ученые разработали инновационное лекарство от диабета

Скоро люди с сахарным диабетом смогут забыть о ежедневных инъекциях. Сейчас нижегородские ученые из НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета разрабатывают революционный препарат, который будет самостоятельно вырабатывать инсулин. В данный момент ничего подобного в мире нет.

Для того чтобы больной сахарным диабетом 1-го типа забыл о регулярных инъекциях на полгода, потребуется всего один 20-кубовый шприц, внутри которого содержатся капсулы с инсулин-продуцирующими островковыми клетками, полученными из поджелудочной железы. В организме они начинают вырабатывать инсулин в нужном количестве.

«Сегодня такого препарата нет ни у кого. Второе новшество в том, что препарат универсальный. То есть это не то что только этому пациенту только его клетки, а будет универсальный источник для всех пациентов», - подчеркивает член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России Елена Загайнова.

Сейчас ученые находятся на экспериментальном этапе. Опыты на лабораторных мышах и первые операции на свиньях уже дали положительные результаты. Причем не только при лечении диабета 1-го типа.

«Параллельно мы данную технологию применили для лечения хронического панкреатита у пациентов с генетически детерминированным воспалением поджелудочной железы», - рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней ПИМУ, главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения Нижегородской области Владимир Загайнов.

По плану экспериментальный этап продлится до 2027 года. Если инновация подтвердит свою эффективность, то последуют доклинические, а потом уже и клинические исследования. По самым благоприятным прогнозам, произойдет это через пять-шесть лет.

Напомним, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала российскому президенту Владимиру Путину о разработке отечественной вакцины от рака. По ее словам, ученые закончили трехлетний цикл исследований по препарату.