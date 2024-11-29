Капитана перевернувшегося под Териберкой судна отправили под домашний арест

Капитана судна «Боец», которое перевернулось и чуть не затонуло у берегов Териберки с пассажирами на борту, суд отправил под домашний арест на два месяца.

Мера пресечения будет действовать до 26 января, передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

«Капитан управлял судном без лицензии на коммерческие перевозки пассажиров и соответствующего диплома судоводителя», - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, что судно с туристами перевернулось у берегов Териберки в Баренцевом море накануне. Экипажи проходивших мимо судов подобрали людей и доставили их на берег. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Позже мужчину задержали. В ходе осмотра медики нашли в его крови следы алкоголя. По словам капитана, он выпил уже после инцидента.

«Спиртное я за штурвалом не употреблял, это уже после допроса... И после этого сказали, что я свободен. За мной сын заехал, я поехал в магазин, выпил грамм 200 коньяка. Просто стресс сильный был», - объяснил он.

Фигуранта обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.