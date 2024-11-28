Задержан капитан судна, перевернувшегося у берегов Териберки

В Мурманске задержали капитана прогулочного судна, которое накануне опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. В ходе осмотра медики нашли в его крови следы алкоголя.

«В ходе проведения освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ЧП у берегов Териберки произошло накануне днем. Маломерное судно с пассажирами на борту перевернулось и начало тонуть. Экипажи проходивших мимо судов подобрали людей и доставили их на берег.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Сейчас ведется расследование, рассматриваются различные версии произошедшего.