Нетаньяху: Израиль готов к войне в Ливане при срыве прекращения огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет готовиться к интенсивной войне на случай нарушения договоренностей с Ливаном. Об этом он сказал в интервью 14-му каналу местного телевидения.

Нетаньяху заявил, что соглашение с Ливаном было подписано именно сейчас, потому что Израиль «достиг именно того, к чему стремился».

Израильский премьер добавил, что дал директиву армии быть в готовности на случай нарушения прекращения огня.

«Что мы будем делать при прекращении огня? Прежде всего мы вооружимся. Мы соберемся с силами и вооружимся с помощью собственного производства. В то же время мы будем получать вооружения из США», - заявил Нетаньяху.

Соглашение о прекращении огня в Ливане вступило в силу 27 ноября. С тех пор обе стороны сообщали о его локальных нарушениях.

Активные боевые действия между Израилем и шиитским движением «Хезболла» продолжались 13 месяцев. За это время был уничтожен весь высший командный состав движения.