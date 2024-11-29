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Экипажи Су-35С вскрыли РЛС противника, патрулируя в Курской области

Экипажи истребителей выполняли боевое дежурство, прикрывая бомбардировочную, армейскую и штурмовую авиацию.
2024-11-29 11:02:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Летчики-истребители на самолетах Су-35С прикрыли наносящую по боевикам удары авиацию в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе боевого дежурства, как уточнили в российском оборонном ведомстве, экипажи истребителей прикрывали как самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, так и вертолеты армейской авиации. Они в это время наносили авиаудары по наземным целям. 

В МО РФ подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время и при любых погодных условиях. 

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #Курская область #су-35с #приграничье
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