Экипажи Су-35С вскрыли РЛС противника, патрулируя в Курской области

Летчики-истребители на самолетах Су-35С прикрыли наносящую по боевикам удары авиацию в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
В ходе боевого дежурства, как уточнили в российском оборонном ведомстве, экипажи истребителей прикрывали как самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, так и вертолеты армейской авиации. Они в это время наносили авиаудары по наземным целям.
В МО РФ подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время и при любых погодных условиях.
Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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