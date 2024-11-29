Экипажи Су-35С вскрыли РЛС противника, патрулируя в Курской области

Летчики-истребители на самолетах Су-35С прикрыли наносящую по боевикам удары авиацию в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе боевого дежурства, как уточнили в российском оборонном ведомстве, экипажи истребителей прикрывали как самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, так и вертолеты армейской авиации. Они в это время наносили авиаудары по наземным целям.

В МО РФ подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время и при любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.