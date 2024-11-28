Российский FPV-дрон сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков в Харьковской области. Это сделал оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Срыв ротации стал возможен благодаря уничтожению неприятельского пикапа с боевиками - он как раз двигался на позиции, чтобы заменить личный состав.

Обнаружили вражеский автомобиль военнослужащие разведывательного подразделения при помощи беспилотника. После этого и было принято решение задействовать FPV-дрон.

Уничтожение пикапа ВСУ зафиксировали средства объективного контроля - оператору удалось добиться прямого попадания.

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе города Очаков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.