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Кремль предупредил Киев о новых ударах в случае применения ATACMS

За последние два дня Россия выпустила по целям на Украине 100 ракет и 466 дронов в ответ на удары ракетами ATACMS.
Ян Брацкий 2024-11-29 14:25:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва даст соответствующий ответ, если киевский режим продолжит применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», - сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявление действующего президента США Джо Байдена об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина, назвавшего разрешение на удары по территории России безответственным и эскалирующим со стороны коллективного Запада.

Накануне Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Астане заявил, что за последние два дня Вооруженные силы РФ выпустили по военным целям на Украине 100 ракет и 466 дронов в ответ на применение ВСУ тактических ракет производства США.

#сша #ВСУ #Кремль #ATACMS #ракетный удар
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