Путин сообщил о запуске за два дня по Украине 100 ракет и 466 БПЛА

Россия за последние пару дней запустила по территории Украины 100 ракет и 466 дронов, заявил на саммите ОДКБ президент России Владимир Путин. По словам главы государства, комплексный удар был ответом на применение ВСУ тактических ракет ATACMS американского производства.

«Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», - сказал он.

Путин напомнил, что на вооружении Российской армии имеются комплексы «Калибр», а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон». Россия наращивает их производство.