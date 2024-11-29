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Побег мальчика, над которым издевались мать и отчим, попал на видео

Ребенок два дня провел в супермаркете за коробками и выбирался ночью, чтобы поесть продукты с полок.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 14:20:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры побега мальчика из дома, где над ним полгода зверски издевались мать и отчим в Кузбассе. На первом видео показан дом, где они проживали. На втором - момент побега, где мальчик ускоренным шагом направился в магазин. И на последнем - момент входа в супермаркет, где он провел два дня.

Отчим и мать полгода превращали жизнь ребенка в ад. По данным местных СМИ, ему разрезали губу, а после зашивали ее наживую, мальчика отправляли ночевать на холодной веранде без одежды и заставляли есть стиральный порошок.

Обо всех ужасах смогли узнать только после того, как мальчик ушел из дома и его начала искать полиция.

Ранее сообщалось, что его матери и отчиму предъявили обвинения. На обоих завели уголовное дело. Ребенка передали в социальное учреждение, с ним работают психологи.

#Кемеровская область #ребенок #наш эксклюзив #обвинение #СК #кузбасс #Мальчик
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