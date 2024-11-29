Побег мальчика, над которым издевались мать и отчим, попал на видео

Появились кадры побега мальчика из дома, где над ним полгода зверски издевались мать и отчим в Кузбассе. На первом видео показан дом, где они проживали. На втором - момент побега, где мальчик ускоренным шагом направился в магазин. И на последнем - момент входа в супермаркет, где он провел два дня.

Отчим и мать полгода превращали жизнь ребенка в ад. По данным местных СМИ, ему разрезали губу, а после зашивали ее наживую, мальчика отправляли ночевать на холодной веранде без одежды и заставляли есть стиральный порошок.

Обо всех ужасах смогли узнать только после того, как мальчик ушел из дома и его начала искать полиция.

Ранее сообщалось, что его матери и отчиму предъявили обвинения. На обоих завели уголовное дело. Ребенка передали в социальное учреждение, с ним работают психологи.