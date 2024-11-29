В Кузбассе зверски издевались над ребенком

В Прокопьевске в Кемеровской области мать и отчим жестоко издевались над 12-летним мальчиком. Сегодня им предъявили обвинения, сообщили в региональном СК.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 27 января 2025 года», - следует из заявления.

По версии следствия, около полугода отчим избивал пасынка, заставлял спать без одежды на холодной веранде, не давал есть. По данным местных СМИ, он разрезал ребенку губу, а после пытался зашить ее самостоятельно.

О зверствах со стороны взрослых удалось узнать только после пропажи мальчика. Он сбежал из дома и почти двое суток прятался за коробками в магазине, выходил только поесть. Спустя ночь о его пропаже заявила мать.

СК возбудил уголовное дело против мамы мальчика и ее сожителя, их заключили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.