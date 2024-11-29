МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кузбассе зверски издевались над ребенком

12-летнему мальчику разрезали губу наживую, регулярно били и не давали есть.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 11:58:22
© Фото: SKRKuzbass, Telegram © Видео: SKRKuzbass, Telegram

В Прокопьевске в Кемеровской области мать и отчим жестоко издевались над 12-летним мальчиком. Сегодня им предъявили обвинения, сообщили в региональном СК.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 27 января 2025 года», - следует из заявления.

По версии следствия, около полугода отчим избивал пасынка, заставлял спать без одежды на холодной веранде, не давал есть. По данным местных СМИ, он разрезал ребенку губу, а после пытался зашить ее самостоятельно.

О зверствах со стороны взрослых удалось узнать только после пропажи мальчика. Он сбежал из дома и почти двое суток прятался за коробками в магазине, выходил только поесть. Спустя ночь о его пропаже заявила мать.

СК возбудил уголовное дело против мамы мальчика и ее сожителя, их заключили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.

#в стране и мире #Кемеровская область #СК РФ #Уголовное дело #кузбас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 