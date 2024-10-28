Генерал-майор Муравлянников вручил награды в госпитале Вишневского

Участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию, вручили награды в госпитале имени Вишневского. С бойцами пообщался наш корреспондент Никита Гольдин.

Командир отделения инженерно-саперного подразделения, сержант с позывным Кушмурун, получил ранение в районе Работино. Военнослужащий дистанционно минировал позиции ВСУ. Когда возвращались обратно, у сапера под ногами рванул кассетный боеприпас противника.

«Со мной жена. Переживала, конечно. Все переживают. Но спокойно отнеслась, я ведь в армии уже давно. И когда уходил, она понимала, куда я иду, знала, чем я занимаюсь. Но все нормально, перенесла нормально, стойко, так сказать», - говорит он.

Кушмурун награжден орденом Мужества. Кроме него, еще 50 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды, офицерские звания, дипломы о прохождении профессиональной переподготовки. Многие в дальнейшем хотят продолжить службу. Вручил награды начальник управления военного образования Игорь Муравлянников.

«В местах, куда вы назначены, все готово для вашего прибытия. Вас ожидает все, что связано с вашей дальнейшей медицинской реабилитацией и медицинским сопровождением», - заявил военнослужащим Муравлянников.

Поддержать раненых участников специальной военной операции приехали и представители паралимпийского движения ЦСКА. Владислав Фролов - кавалер ордена Мужества, переживший три гранатометных выстрела по своей боевой машине. Сейчас он, как и до ранения, активно занимается различными видами спорта - армрестлингом, велоспортом и альпинизмом. Владислав уже дважды восходил на Эльбрус при помощи спортивного протеза.

«Был на различных военных сборах, от ЦСКА которые проводились. Затем нас пригласили поучаствовать в "Эльбрусиаде" - это мероприятие в Вооруженных силах, на котором происходит восхождение на Эльбрус. Поддерживают меня мои близкие - моя семья, моя жена, она у меня фитнес-тренер, тренер по художественной гимнастике», - делится ведущий специалист-эксперт военного комиссариата Владислав Фролов.

Насколько важна семейная поддержка, знает и старший оператор БПЛА Глеб Ершов. Жена Татьяна и маленький сын Кирилл помогли воспрянуть духом, как говорит сам военный. Несмотря на ранение, решил остаться на службе. С бионическими протезами планирует даже проявить себя в спорте.

«Сегодня приехала семья на награждение. Отучился на офицера - в военкомат будем поступать. После специальной военной операции продолжу службу, служить Родине по контракту дальше. Найдем себя в каком-нибудь спорте интересном, предложат наверное. Я вообще плавать люблю. Посмотрим, я смотрел, как паралимпийцы выступают. Регби меня сейчас тоже заинтересовало. Все будет хорошо. Выкарабкаемся, прорвемся. Как говорится, победа будет за нами», - уверен Ершов.

После лечения и курса переподготовки военнослужащие отправятся в города, которые сами выбрали для дальнейшей службы. Для них уже подготовлены квартиры и новые воинские должности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.