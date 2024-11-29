Минобороны России сообщает об освобождении за сутки двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что Воровское в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
Что же до населенного пункта Раздольное, то его в результате активных действий освободили подразделения группировки войск «Восток».
Ранее сообщалось, что российская самоходная артиллерийская установка «Мста-С» накрыла украинскую гаубицу американского производства М777 вместе с боеприпасами и расчетом.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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