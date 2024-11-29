Минобороны России сообщает об освобождении за сутки двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Воровское в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Что же до населенного пункта Раздольное, то его в результате активных действий освободили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее сообщалось, что российская самоходная артиллерийская установка «Мста-С» накрыла украинскую гаубицу американского производства М777 вместе с боеприпасами и расчетом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.