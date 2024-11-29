Пленный ВСУшник заявил, что его мобилизовали, угрожая забрать ребенка

Взятый в плен российскими бойцами в Курской области украинец Александр Петухов рассказал, что его заставили служить в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Попался в ТЦК с угрозами о штрафах, с угрозами, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали», - признался он.

Пленный рассказал, что 23 сентября его вместе с сослуживцами из Сумской области завезли в Курскую область. Петухов был в больном состоянии, с температурой и бронхитом.

До 1 ноября вынужден был находиться на огневой позиции, ротации практически не было, забирали только тяжелораненых после серьезных обстрелов со стороны ВС РФ. Российские военные вели огонь из минометов и применяли дроны, поэтому украинцы даже не могли выйти из укрытий.

Когда ВС РФ стали обстреливать окоп, украинцы сдались. Александр призвал соотечественников последовать его примеру. По словам пленного, продолжать участвовать в боевых действиях нет смысла, а сдавшись, солдат ВСУ сохранит жизнь и сбережет здоровье родных.

Ранее другой пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез. По словам украинца, не все мобилизованные, проходившие обучение рядом с ним, даже могли передвигаться по полигону из-за возраста и хронических болезней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.