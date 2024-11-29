Мошенники за год выманили у московской пенсионерки почти 90 млн рублей

Пожилая москвичка целый год общалась с мошенниками и за это время передала им почти 90 миллионов рублей. Все началось в ноябре 2023 года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Тогда 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил об угрозе хищения всех сбережений женщины.

«Нужно срочно снимать все деньги и переводить их на безопасные счета», - объяснил аферист.

В течение года с пенсионеркой «работала» целая группа мошенников, в которой были так называемые банкиры, следователи, сотрудники полиции.

По их указке жертва снимала от 300 тысяч до 23 миллионов рублей и передавала курьерам, которые исправно приезжали к ней домой.

В итоге потерпевшая передала не только личные сбережения, но и деньги от продажи банковских акций и квартиры в Москве. Сейчас делом занимаются настоящие полицейские. Они пытаются выйти на след мошенников и вернуть похищенное.