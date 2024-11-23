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Эксперты выявили связь между звонками мошенников и ударами по Украине

Отсутствие питания на серверах групп колл-центров, занимающихся звонками может говорить о связи этих звонков с ударами по энергетической инфраструктуре Украины.
Дарина Криц 2024-11-23 17:38:01
© Фото: Matthias Balk dpa

Российские специалисты в информационных технологиях выявили взаимосвязь между ударами по энергетической инфраструктуре Украины и количеством звонков мошенников.

Как рассказал RT директор регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, 17 ноября, после ударов по некоторым энергетическим объектам Украины вдвое сократилось количество мошеннических звонков.

«Однозначно связь между этими событиями есть. Она может быть более комплексная, но одна из причин уменьшения количества звонков, как и сказано, это именно отсутствие питания на серверах групп колл-центров, которые занимаются обзвонами», - предположил он.

Кроме этой, есть и другие версии снижения количества звонков. Например, это усиленная борьба с мошенничеством банками и мобильными операторами внутри России.

«Речь про фильтрацию звонков, антифрод-системы и прочее. Все это начинает работать лучше и лучше, а вот говорить о том, что мошеннические звонки будут полностью прекращены, пока, конечно, рано», - предупредил глава SafeNet НТИ.

Поясняя, он сказал, что многие колл-центры располагаются не на украинской территории, но значительная их часть в странах Прибалтики. Кувиков предположил, что борьба с такого рода занятием должна быть более комплексной.

Версии о связи электроэнергии и звонков вымогателей придерживается и доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он считает, что это напрямую контролирует киевский режим и спецслужбы. Но так как в ней задействованы мужчины, получающие отсрочку от мобилизации, то «долго сидеть без дела им не дадут». Как вариант, они могут купить генераторы, предположил юрист

Одним из последних трюков злоумышленников стала доставка товаров, цветов, пиццы, чтобы получить доступ к данным россиян. Мошенники, получив пароли, личные данные о банке, социальных сетях или аккаунте на сервисе «Госуслуги», хотят узнать код, который просят назвать при доставке.

#телефонные мошенники #колл-центры #удары по Украине
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