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Производители показали процесс создания допзащиты для БМП-3 и БМД-4

Перед тем как отправить военную технику на передовую, ее испытывают на полигоне.
Анатолий Бородкин 2024-11-29 12:00:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Боевые машины десанта БМД-4 и боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты поступают в зону специальной военной операции. На производстве побывал наш корреспондент Анатолий Бородкин.

Дополнительную защиту тестируют, ведут огонь прямой наводкой с использованием 12,7-мм патронов с бронебойно-зажигательной пулей. Лист специального сплава алюминия выдерживает удар. Сколов, трещин и прямой пробоины контролеры не фиксируют. Значит, с партией можно работать дальше. Тир как тестовое испытание проходят все основные металлические узлы каждой из производимых на предприятии БМП-3 и БМД-4.

Лист еще не закаленной стали из печи, где его нагревают до температуры почти в тысячу градусов, выкатывается каждые пять минут. Затем незамедлительно загоняется под пресс, давление которого больше тысячи тонн. Данный участок - первый из этапов производства комплектов дополнительной защиты для корпусов боевых машин.

Перед разработчиками противокуммулятивного и антидронового обвеса, кроме защиты машины и экипажа, стояла задача сохранить ходовые качества, скоростные возможности и проходимость «троек» и «четверок». Как показывают испытания на заводском полигоне - с задачей справились. БМП-3 с боковыми решетками и антидроновым мангалом на башне все так же резво залетает на четырехметровую насыпь, проходит гребенку, преодолевает снежные завалы.

БМП-3 и БМД-4 на предприятии называют старшей и младшей сестрами. Несмотря на различия в конструкции и боевых задачах, многие узлы у машин схожи. Оборудование также унифицировано под оба изделия. Поэтому, подчеркивают на оборонном заводе, «тройка» и «четверка» будут поступать на передовую в том объеме, который требуется нашим бойцам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #бмп-3 #бмд-4 #наш эксклюзив #Дополнительная защита
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