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Экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ

Удар авиабомбами с универсальными модулям планирования и коррекции наносился в курском приграничье.
2024-11-28 11:28:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар по этому скоплению сил неприятеля нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

После того как разведка подтвердила уничтожение украинской военной техники и личного состава, экипажи истребителей-бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
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