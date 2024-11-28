Экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар по этому скоплению сил неприятеля нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
После того как разведка подтвердила уничтожение украинской военной техники и личного состава, экипажи истребителей-бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в курском приграничье.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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