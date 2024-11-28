Экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар по этому скоплению сил неприятеля нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

После того как разведка подтвердила уничтожение украинской военной техники и личного состава, экипажи истребителей-бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.