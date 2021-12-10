Разработан эскизный проект новой ракеты «Союз-5»

В России завершились работы по эскизному проекту новой ракеты «Союз-5». Об этом рассказали в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу», - цитирует пресс-службу РКЦ ТАСС.

Сообщается, что после завершения экспертизы эскизный проект будет представлен в Роскосмос. Координацией работ по его сдаче занимается Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«Союз-5» будет двухступенчатой ракетой-носителем среднего класса. Она разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока.