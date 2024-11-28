На регионы Дальнего Востока обрушился мощный циклон

Сильнейшие снегопады парализовали движение транспорта на востоке России. Ночью мощный циклон накрыл Хабаровск. Там выпало полторы месячных нормы осадков. Машины вязли в снегу и буксовали на подъемах. Многих приходилось толкать.

По официальной информации, на очистку улиц вывели около 30 единиц техники. Спасатели МЧС несут дежурство в городе, мобильные группы с высокопроходимыми машинами направлены на загородные и федеральные трассы.

Циклон охватил несколько регионов Дальнего Востока. Сейчас в Амурской области продолжают устранять последствия снегопада. Там объявлен режим ЧС.

Со стихией борются и в Бурятии. Коммунальщики убирают сугробы и обрабатывают дороги. Задействовано более 100 единиц техники. За сутки на улицы Улан-Удэ высыпали 1 000 тонн песка.

«Песка на базах достаточно, организовали работу по завозу дополнительного песка, чтобы совсем обезопасить себя. У нас сейчас песка на базах 1 600 тонн. И на основной базе еще 3 000 тонн», - говорит первый заместитель мэра по инфраструктуре Улан-Удэ Сергей Гашев.

Власти региона назвали ситуацию крайне тяжелой, ввели режим повышенной готовности и усилили контроль за дорожной обстановкой. Возникли проблемы на федеральных трассах в районах республики. Некоторые перевалы даже пришлось перекрывать.

Между тем, прогноз синоптиков неутешительный. В Бурятии снегопад продолжится еще, как минимум, пару дней. Он может смениться аномальным для ноябрьской погоды дождем.

Напомним, накануне утром самолеты, летевшие из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за обрушившегося снегопада в Благовещенске.