Самолеты в Благовещенск ушли на запасной аэродром из-за снегопада

Рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за обрушившегося снегопада в Благовещенске, передает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск», - следует из заявления.

В частности, все самолеты из города, ушедшие в Хабаровск, задерживаются, а также международный рейс в Утапао. На данный момент совершили посадку только два самолета из Москвы.

Снегопады в Благовещенске уже успели прозвать «бурей столетия». Плотный слой снега на дорогах Благовещенска внес существенные коррективы не только в расписание самолетов, но и в работу городского транспорта. Некоторые автобусы пассажирам пришлось выталкивать из сугробов. По оценке синоптиков, в городе выпало почти 90% месячной нормы осадков. Последний раз такое фиксировали 100 лет назад.