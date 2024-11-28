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Скворцова считает, что молодежью будут называть людей до 60 лет

Такие прогнозы связаны с увеличением продолжительности жизни граждан.
Виктория Бокий 2024-11-28 19:03:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Молодежью в будущем будут считать людей до 60 лет. Связано это с учетом увеличения продолжительности жизни. Таким предположением поделилась глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек - до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», - заявила Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

Исходя из классификации возрастов ВОЗ, люди до 44 лет находятся в молодом возрасте, с 45 до 59 лет – в среднем, 60-70 лет – в пожилом, 75-90 лет – в старческом, старше 90 лет – долголетие.

Ранее министр Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет.

#продолжительность жизни #молодежь #ФМБА #Вероника Скворцова #возраст
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