Путин: если Киев получит ядерное оружие, то РФ использует все что есть

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина получит ядерное оружие, то РФ использует все имеющиеся у нее средства поражения.

«На уровне здравого смысла. Если страна, с которой мы, по сути, ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем использовать, я хочу это подчеркнуть, все, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения», - сказал Путин на встрече с журналистами в Астане.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что заявления о передаче Украине ядерного оружия могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают.

Путин отметил, что Украина растеряла почти все научно-производственное наследие Советского Союза и сделать самостоятельно атомную бомбу не может, поэтому если у Киева и появится оружие, то потому, что его кто-то передаст. И это будет грубейшим нарушением всех обязательств в области нераспространения средств массового поражения.

Ранее Владимир Путин заявил, что целью для «Орешника» могут стать и центры принятия решений в Киеве.