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Путин: бессмысленно бить гиперзвуковой ракетой по маленьким целям

Владимир Путин заявил, что это как «бить из пушки по воробьям».
2024-11-28 16:32:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные будут отвечать на агрессию против страны, а какое оружие будет применяться в каждом конкретном случае для поражения объектов, решит Генштаб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в завершение своего визита в Казахстан.

«Ну, скажем, наносить удар гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно. Потому что это все равно, что из пушки палить по воробьям», - сказал глава государства.

При этом по значительным целям российская сторона будет применять имеющиеся в распоряжении средства. Путин не исключил использование ракетного комплекса «Орешник» для ударов по военным целям, по объектам ВПК Украины, а также центрам принятия решений, которые в том числе расположены в Киеве.

Президент напомнил, что власти Украины пытаются бить по российским объектам, расположенным в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее на саммите ОДКБ Путин заявил, что за последние пару дней Россия запустила по территории Украины 100 ракет и 466 дронов. Удар был ответом на применение ВСУ тактических ракет ATACMS американского производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Путин #ВСУ #СВО
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