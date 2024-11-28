Путин: бессмысленно бить гиперзвуковой ракетой по маленьким целям

Российские военные будут отвечать на агрессию против страны, а какое оружие будет применяться в каждом конкретном случае для поражения объектов, решит Генштаб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в завершение своего визита в Казахстан.

«Ну, скажем, наносить удар гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно. Потому что это все равно, что из пушки палить по воробьям», - сказал глава государства.

При этом по значительным целям российская сторона будет применять имеющиеся в распоряжении средства. Путин не исключил использование ракетного комплекса «Орешник» для ударов по военным целям, по объектам ВПК Украины, а также центрам принятия решений, которые в том числе расположены в Киеве.

Президент напомнил, что власти Украины пытаются бить по российским объектам, расположенным в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее на саммите ОДКБ Путин заявил, что за последние пару дней Россия запустила по территории Украины 100 ракет и 466 дронов. Удар был ответом на применение ВСУ тактических ракет ATACMS американского производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.