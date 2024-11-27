Экипаж Ми-35М разнес на куски опорник ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области.
Авиаудар нанес экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М. При этом уточняется, что он действовал в составе смешанной тактической группы и использовал авиационные ракеты. Целью стал не только украинский опорник, но и личный состав ВСУ.
Летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север». Они выполнили пуски по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение целей.
Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, не забыв отстрелить тепловые ловушки против ракет украинских ПЗРК.
Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт управляемой ракетой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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