Экипаж Ми-35М разнес на куски опорник ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области.

Авиаудар нанес экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М. При этом уточняется, что он действовал в составе смешанной тактической группы и использовал авиационные ракеты. Целью стал не только украинский опорник, но и личный состав ВСУ.

Летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север». Они выполнили пуски по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение целей.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, не забыв отстрелить тепловые ловушки против ракет украинских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт управляемой ракетой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.