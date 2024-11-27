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Экипаж Ми-35М разнес на куски опорник ВСУ в курском приграничье

Летчики применили авиационные ракеты в ходе удара по личному составу и укреплениям противника.
2024-11-27 17:44:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области.

Авиаудар нанес экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М. При этом уточняется, что он действовал в составе смешанной тактической группы и использовал авиационные ракеты. Целью стал не только украинский опорник, но и личный состав ВСУ. 

Летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север». Они выполнили пуски по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение целей. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, не забыв отстрелить тепловые ловушки против ракет украинских ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт управляемой ракетой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ми-35м #Курская область #армейская авиация #приграничье
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