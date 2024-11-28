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В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Изменения могут быть одобрены до конца года.
Сергей Лебедев 2024-11-28 16:21:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Государственную думу России поступили поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил глава Комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат отметил, что изменения могут быть одобрены до конца года.

«Насколько я знаю, уже внесло правительство», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, недавно появилась информация о том, что с января следующего года в России может вырасти часть штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, планируется увеличить срок льготной оплаты и уменьшить скидку.

В разговоре со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что повышение штрафов в значительной части носит инфляционный характер. По его словам, некоторые наказания уже утратили актуальность.

Схожее мнение высказал и автоэксперт Петр Баканов. Он подчеркнул, что мелкие штрафы на суммы от 300 до 500 рублей уже пугают некоторых водителей. По словам собеседника, если повышение скажется на кошельке, многих это заставит задуматься.

#Россия #в стране и мире #госдума #штраф #пдд #нарушение
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