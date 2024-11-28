МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обновил перечень показателей эффективности глав регионов

Эффективность руководителей субъектов будут оценивать по 21 критерию.
Сергей Лебедев 2024-11-28 15:16:55
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин обновил перечень показателей эффективности глав регионов. Соответствующий указ, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, президент подписал сегодня, 28 ноября.

Теперь эффективность руководителей субъектов будут оценивать по 21 критерию. В обновленный перечень дополнительно вошли следующие показатели: суммарный коэффициент рождаемости, доля парка общественного транспорта, чей возраст соответствует нормативам, а также удовлетворенность участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Кроме того, отныне будут замерять качество среды для жизни в опорных населенных пунктах (вместо качества городской среды в целом), объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости (взамен лишь объема жилищного строительства), долю региональных дорог, соответствующих нормативам (вместо только дорог в крупнейших городских агломерациях) и удовлетворенность жителей условиями для занятия физкультурой и спортом (взамен доли граждан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом).

Согласно указу, из перечня убран пункт о темпе роста средней заработной платы. Остался только критерий о реальных доходах населения. Также появился пункт о темпах роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства. Он заменил такой показатель, как численность занятых в малом и среднем бизнесе.

Напомним, сейчас российский президент Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане. Сегодня глава государства принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

#в стране и мире #Владимир Путин #Президент #эффективность #регионы #указ #KPI
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 