Российский лидер Владимир Путин обновил перечень показателей эффективности глав регионов. Соответствующий указ, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, президент подписал сегодня, 28 ноября.

Теперь эффективность руководителей субъектов будут оценивать по 21 критерию. В обновленный перечень дополнительно вошли следующие показатели: суммарный коэффициент рождаемости, доля парка общественного транспорта, чей возраст соответствует нормативам, а также удовлетворенность участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Кроме того, отныне будут замерять качество среды для жизни в опорных населенных пунктах (вместо качества городской среды в целом), объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости (взамен лишь объема жилищного строительства), долю региональных дорог, соответствующих нормативам (вместо только дорог в крупнейших городских агломерациях) и удовлетворенность жителей условиями для занятия физкультурой и спортом (взамен доли граждан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом).

Согласно указу, из перечня убран пункт о темпе роста средней заработной платы. Остался только критерий о реальных доходах населения. Также появился пункт о темпах роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства. Он заменил такой показатель, как численность занятых в малом и среднем бизнесе.

Напомним, сейчас российский президент Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане. Сегодня глава государства принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.