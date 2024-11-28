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Путин заявил, что РФ наращивает производство гиперзвуковых комплексов

Владимир Путин отметил, что гиперзвуковые российские комплексы не имеют аналогов в мире.
Андрей Аркадьев 2024-11-28 13:14:28
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия наращивает производство гиперзвуковых комплексов. Об этом глава государства заявил на саммите ОДКБ.

Путин напомнил, что на вооружении ВС РФ имеются комплексы «Калибр», а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон».

«Их производство наращивается, идет полным ходом», - сказал он.

В ходе своего выступления президент высказался по поводу оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и сравнил их с американскими тактическими ракетами ATACMS. Российский ОТРК Путин назвал аналогом ракет производства США, при этом дальность «Искандера» больше.

Как утверждает глава государства, в России производится в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО. Более того, в следующем году страна готова на четверть нарастить объемы производства различных ракетных систем.

Накануне Путин прибыл в Астану. Визит российского президента продлится два дня. Путин уже провел переговоры на высшем уровне, сегодня участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

#армия #Путин #одкб #гиперзвук
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