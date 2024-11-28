Российский «Бук» прикрыл войска на Купянском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожает боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении и прикрывает наши войска. В чем особенность этого ЗРК, рассказала наш корреспондент Юлия Бабакова.

«Бук-М3» - последняя модификация комплекса. Расчет защищает военные объекты и населенные пункты от налетов противника, отражает ракетные удары и атаки вражеской авиации. По сравнению с предыдущими версиями установки, эта гораздо мощнее. На новом и просто работать комфортно, говорят военные.

«Как мехвод, могу сказать, что все то же самое, побыстрее, чуть получше ездит», - говорит механик-водитель с позывным Урал.

«Бук-М3» видит цели за сотню километров и может уничтожить их с расстояния более 30. Боевой модуль содержит шесть ракет. То есть одновременно комплекс может сопровождать до десяти и уничтожать шесть потенциальных целей.

«Цель когда появляется, на компьютере сразу распознаются все координаты - азимут, дальность, скорость и высота», - поясняет начальник расчета с позывным Элвис.

Российские беспилотники, которые находятся в воздухе в этом районе, под удар не попадают. Система распознает эти дроны как свои. Спектр потенциальных целей обширный. Боевая машина эффективно действует по самолетам, вертолетам, противорадиолокационным, баллистическим и крылатым ракетам, реактивным снарядам и БПЛА преимущественно западного производства.

«Заявленная скорость новой ракеты - 1 200 и больше, а скорость HIMARS - 560-600, то есть мы сопровождаем и уничтожаем их», - говорит Элвис.

За боевые заслуги бригада в ходе проведения спецоперации получила статус гвардейской. Каждый день специалисты не перестают сканировать небо и следить за обстановкой над Луганской Народной Республикой. Только этой бригадой группировки «Запад» за время проведения спецоперации было уничтожено более 300 воздушных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.