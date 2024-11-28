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Российский «Бук» прикрыл войска на Купянском направлении

На Купянском направлении работает бригада зенитчиков группировки «Запад», которая за свои боевые заслуги получила статус гвардейской. Бригада за время проведения СВО уничтожила более 300 воздушных целей.
Юлия Бабакова 2024-11-28 15:15:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожает боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении и прикрывает наши войска. В чем особенность этого ЗРК, рассказала наш корреспондент Юлия Бабакова.

«Бук-М3» - последняя модификация комплекса. Расчет защищает военные объекты и населенные пункты от налетов противника, отражает ракетные удары и атаки вражеской авиации. По сравнению с предыдущими версиями установки, эта гораздо мощнее. На новом и просто работать комфортно, говорят военные.

«Как мехвод, могу сказать, что все то же самое, побыстрее, чуть получше ездит», - говорит механик-водитель с позывным Урал.

«Бук-М3» видит цели за сотню километров и может уничтожить их с расстояния более 30. Боевой модуль содержит шесть ракет. То есть одновременно комплекс может сопровождать до десяти и уничтожать шесть потенциальных целей.

«Цель когда появляется, на компьютере сразу распознаются все координаты - азимут, дальность, скорость и высота», - поясняет начальник расчета с позывным Элвис.

Российские беспилотники, которые находятся в воздухе в этом районе, под удар не попадают. Система распознает эти дроны как свои. Спектр потенциальных целей обширный. Боевая машина эффективно действует по самолетам, вертолетам, противорадиолокационным, баллистическим и крылатым ракетам, реактивным снарядам и БПЛА преимущественно западного производства.

«Заявленная скорость новой ракеты - 1 200 и больше, а скорость HIMARS - 560-600, то есть мы сопровождаем и уничтожаем их», - говорит Элвис.

За боевые заслуги бригада в ходе проведения спецоперации получила статус гвардейской. Каждый день специалисты не перестают сканировать небо и следить за обстановкой над Луганской Народной Республикой. Только этой бригадой группировки «Запад» за время проведения спецоперации было уничтожено более 300 воздушных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #Бук #Зенитчики #СВО
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