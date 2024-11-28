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Эксперт объяснил выбор Кавелашвили на пост кандидата в президенты Грузии

О выдвижении Михаила Кавелашвили на пост кандидата в президенты партия «Грузинская мечта» объявила накануне, голосование состоится 14 декабря.
Ян Брацкий 2024-11-28 15:28:43
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Футболист Михаил Кавелашвили на посту президента Грузии сможет объединить общество внутри своей страны и наладить хорошие отношения с соседями. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился политолог и главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Кроме того, Кавелашвили обладает необходимым политическим опытом для работы на высшем посту, уверен эксперт.

«Это верный человек, патриот. Он хорошо известен грузинскому народу, депутат парламента трех созывов, то есть имеет определенный политической опыт и готов играть роль моста между Грузией и Россией, где его знают и любят», - сказал Хидирбегишвили.

По его мнению, сегодня грузинское большинство объединилось вокруг партии власти, от которой выдвигается в президенты Кавелашвили. Этот кредит доверия кандидат от правящей фракции обязательно использует во благо всех живущих в Грузии, считает политолог.

«Это удар по русофобам. Он защитит права русскоязычных соотечественников и всех грузин, которые сделали свой выбор и победили на выборах. Права тех, кто выступает за дружбу с Россией», - уверен Хидирбегишвили.

В пользу кандидатуры Михаила Кавелашвили говорит и тот факт, что он не связан с политической конъюнктурой, коррупцией и финансовыми махинациями, чем грешат некоторые представители власти, отметил Арно Хидирбегишвили.

Напомним, накануне партия «Грузинская мечта» объявила о выдвижении Михаила Кавелашвили на пост кандидата в президенты Грузии. Выборы состоятся 14 декабря и в этот раз будут непрямыми. Нового главу государства изберет коллегия выборщиков.

#Выборы #Грузия #Президент #наш эксклюзив #Кавелашвили
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