«Грузинская мечта» выдвинула футболиста кандидатом в президенты

Знаменитый спортсмен и чемпион России по футболу 1995 года Михаил Кавелашвили может стать президентом Грузии. О его выдвижении на выборы в качестве кандидата заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», - заявил Иванишвили на брифинге для прессы.

Кавелашвили в 1990-е годы играл за «Динамо Тбилиси», «Манчестер Сити», «Аланию». Последним клубом, цвета которого защищал футболист, был швейцарский «Базель».

В 2016 году началась политическая карьера Михаила Кавелашвили. Тогда он избрался от «Грузинской мечты» в парламент.

Напомним, выборы президента пройдут в Грузии 14 декабря. В этот раз они впервые будут непрямыми. Главу государства изберет коллегия выборщиков.

Действующим президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. Вместе с лидерами оппозиций она не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября.