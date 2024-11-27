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«Грузинская мечта» выдвинула футболиста кандидатом в президенты

Михаил Кавелашвили избрался в парламент от партии «Грузинская мечта» в 2016 году.
Ян Брацкий 2024-11-27 10:59:55
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Global Look Press

Знаменитый спортсмен и чемпион России по футболу 1995 года Михаил Кавелашвили может стать президентом Грузии. О его выдвижении на выборы в качестве кандидата заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», - заявил Иванишвили на брифинге для прессы.

Кавелашвили в 1990-е годы играл за «Динамо Тбилиси», «Манчестер Сити», «Аланию». Последним клубом, цвета которого защищал футболист, был швейцарский «Базель».

В 2016 году началась политическая карьера Михаила Кавелашвили. Тогда он избрался от «Грузинской мечты» в парламент.

Напомним, выборы президента пройдут в Грузии 14 декабря. В этот раз они впервые будут непрямыми. Главу государства изберет коллегия выборщиков.

Действующим президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. Вместе с лидерами оппозиций она не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября.

#в стране и мире #Выборы #Грузия #Президент #кандидат #Михаил Кавелашвили
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