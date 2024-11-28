ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские военные уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства в районе села Малый Бобрик Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры с результатами боевой работы.

По данным российского оборонного ведомства, удар наносился по позиции РСЗО и пункту дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам», - прокомментировали в Минобороны.

Ведомство добавило, что потери украинской стороны в живой силе составили не менее 30 человек. Помимо уничтоженных пусковых установок, еще одна получила повреждения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.