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ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения позиции РСЗО.
2024-11-28 14:36:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства в районе села Малый Бобрик Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры с результатами боевой работы.

По данным российского оборонного ведомства, удар наносился по позиции РСЗО и пункту дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам», - прокомментировали в Минобороны.

Ведомство добавило, что потери украинской стороны в живой силе составили не менее 30 человек. Помимо уничтоженных пусковых установок, еще одна получила повреждения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #РСЗО HIMARS
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