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Офицер заявил, что зенитчики ВС РФ уже привыкли сбивать снаряды HIMARS

Замкомандира зенитной батареи Одиннадцатый отметил, что сбивать снаряды HIMARS возможно, несмотря на их большую скорость.
Павел Кольцов 2024-10-24 11:39:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову о том, как расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» работают по реактивным снарядам РСЗО HIMARS американского производства. 

«HIMARS сложно, но возможно, мы уже привыкли к ним. Они хоть и быстро летят, мы научились их засекать и нормально по ним отрабатываем уже не первый год», - отметил Одиннадцатый. 

Также корреспондент сообщил, что на высоте два километра уничтожена «Фурия» - украинский самолет-разведчик самолетного типа. Для наших зенитчиков на Южно-Донецком направлении это практически ежедневная цель, как и те же снаряды HIMARS.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что расчет ЗРК «Тор» сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека» в зоне СВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ЗРК #Бук #ДНР #Донбасс #HIMARS #наш эксклюзив #Южно-Донецкое направление
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