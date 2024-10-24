Офицер заявил, что зенитчики ВС РФ уже привыкли сбивать снаряды HIMARS

Заместитель командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову о том, как расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» работают по реактивным снарядам РСЗО HIMARS американского производства.

«HIMARS сложно, но возможно, мы уже привыкли к ним. Они хоть и быстро летят, мы научились их засекать и нормально по ним отрабатываем уже не первый год», - отметил Одиннадцатый.

Также корреспондент сообщил, что на высоте два километра уничтожена «Фурия» - украинский самолет-разведчик самолетного типа. Для наших зенитчиков на Южно-Донецком направлении это практически ежедневная цель, как и те же снаряды HIMARS.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что расчет ЗРК «Тор» сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека» в зоне СВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.