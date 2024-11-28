Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО

Российский оборонно-промышленный комплекс производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО, вместе взятые. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

Более того, в следующем году Россия готова на четверть нарастить объемы производства различных ракетных систем, добавил глава государства.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем и техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. В следующем году это производство будет увеличено на 25-30%», - сказал президент.

Также российский лидер заявил, что наша страна нарастит производство гиперзвуковых комплексов.

В ходе своего выступления Путин также высказался по поводу российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и сравнил их тактико-технические характеристики с американскими аналогами.