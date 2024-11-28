МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО

Владимир Путин отметил, что Россия нарастит производство ракет еще на четверть.
Ян Брацкий 2024-11-28 13:15:29
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Российский оборонно-промышленный комплекс производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО, вместе взятые. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

Более того, в следующем году Россия готова на четверть нарастить объемы производства различных ракетных систем, добавил глава государства.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем и техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. В следующем году это производство будет увеличено на 25-30%», - сказал президент.

Также российский лидер заявил, что наша страна нарастит производство гиперзвуковых комплексов.

В ходе своего выступления Путин также высказался по поводу российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и сравнил их тактико-технические характеристики с американскими аналогами.

#Путин #ракеты #НАТО #Кремль #одкб #Президент #ОТРК «Искандер»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 