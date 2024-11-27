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Пассажиров тонущего судна спасли у берегов Териберки в Баренцевом море

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ян Брацкий 2024-11-27 14:16:02
© Фото: Telegram/sztproc © Видео: Telegram/sztproc

Прогулочное судно с пассажирами на борту перевернулось и затонуло в Мурманской области у берегов Териберки. Об инциденте сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, все живы. Экипаж проходящего мимо судна подобрал людей и передал информацию о случившемся», - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте СК РФ.

Все пострадавшие благополучно доставлены на берег, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Мурманская транспортная прокуратура также проводит свою проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

#Мурманская область #Баренцево море #СК РФ #Териберка
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