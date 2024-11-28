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Танкисты на Т-80 захватили у врага М113 во время дерзкого рейда

В описании к видео сказано, что российские военнослужащие зашли на восемь километров в позиции противника, все разворошили и вернулись целыми. ВСУ не ожидали такой дерзости от наших танкистов.
2024-11-28 12:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Восток» захватили брошенный противником на передовой бронетранспортер М113 американского производства. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры захваченной нашими бойцами техники, которую Киев получает от Запада в рамках военной помощи.

В российском оборонном ведомстве заявили, что украинские боевики трусливо бежали и даже не попытались вывезти технику. В описании к видео сказано, что военнослужащие из Бурятии действуют на Южно-Донецком направлении, где освобождают населенные пункты. Боевая работа ведется как в светлое, так и в темное время суток, независимо от погодных условий. Танкисты стреляют как из закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой, поддерживая наших штурмовиков.

В ходе наступательных действий танкистов из Бурятии и Забайкалья последние захватили БТР М113. У машины сломалась коробка передач прямо на огневой позиции. Экипаж произвел несколько выстрелов, ремонтная бригада ВСУ испугалась и убежала.

«Несколько выстрелов рядом с ней, чтобы не повредить машину. Они разбежались, мы подскочили, зацепили и благополучно - правда, артиллерия работала их - мы ее вытащили», - сказал командир танковой роты с позывным Чита.

По словам Читы, в М113 нет ничего особенного, российская военная техника лучше. При эвакуации иностранного БТР украинские боевики обстреливали из артиллерии наших танкистов, били FPV-дронами, а также использовали беспилотник «Баба-яга», но не добились желаемого.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #танкисты #M-113 #восток #МО РФ
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