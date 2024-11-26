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Т-80 ударил прямой наводкой по опорнику на Южно-Донецком направлении

Танк уничтожил пулеметные точки и укрепления с дистанции до 800 метров под постоянными атаками FPV-дронов.
2024-11-26 08:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск «Восток» разгромил опорный пункт ВСУ в лесополосе. Это дало возможность продвигаться нашим штурмовым группам, сообщило Минобороны России.

Танкисты прикрывали мотострелков на Южно-Донецком направлении. Т-80 вышел на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и отработал 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по позициям боевиков.

Танк уничтожил пулеметные точки и укрепления с дистанции до 800 метров под постоянными атаками FPV-дронов.

«Там был опорный пункт. Мы на него заходили, этот опорный пункт полностью забирали. Полностью эту посадку обстреливали, зашли в нее, обстреляли, развернулись, ушли», - рассказал механик-водитель с позывным Джокер.

Удар танка по опорнику позволил штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Т-80 #танкисты #штурмовики #Опорный пункт #группировка войск «Восток»
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