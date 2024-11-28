Глава Генштаба Нидерландов не видит смысла в отправке истребителей Киеву

Начальник Генштаба ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм прокомментировал решение Швеции об отправке истребителей Gripen на Украину. Государство посчитало шаг ключевого союзника бессмысленным, потому что на Украине уже используются истребители F-16. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Предоставление французских и шведских истребителей не имеет для меня смысла», - отметил Эйхельсхайм.

Также он подчеркнул, что сейчас Украине не хватает пилотов, в связи с чем отсутствует необходимость в отправке туда новых истребителей. Однако он не отрицает передачу самолетов Киеву в будущем.

«В долгосрочной перспективе, да, я думаю, что нам следует избегать (передачи. - Прим. ред.) слишком большого количества систем Украине, потому что у них не хватает пилотов», - отметил глава Генштаба ВС Нидерландов.

Пока Эйхельсхайм призывает союзников «сосредоточиться» на возможностях, которыми обладают украинцы.

Ранее Нидерланды разрешили ВС Украины использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, в том числе и наносить удары в российском воздушном пространстве, сообщал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.